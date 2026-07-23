Meghan deelt vakantiefoto's van Europese trip

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft een reeks zeldzame vakantiefoto's gedeeld. Op Instagram is te zien hoe ze met haar gezin geniet van de reis die ze afgelopen maand maakte naar Europa.

Op de elf beelden is onder meer te zien hoe Harry, Meghan en hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet genieten van het strand en de zee, een zonsondergang en een plons in het zwembad. Ook is Archie te zien in de cockpit van een vliegtuig.

Het is niet bekend waar de hertog en hertogin van Sussex precies zijn geweest. Uit een foto is echter af te leiden dat ze in ieder geval in het Portugese Melides zijn geweest, ontdekte het blad Town & Country.

Tijdens de reis ging het in de VS woonachtige gezin ook langs bij koning Charles en koningin Camilla. Het was de eerste keer in vier jaar tijd dat de vorst het hele gezin tegelijk zag.