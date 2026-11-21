NICE (ANP) - Paris Saint-Germain heeft de uitwedstrijd tegen OGC Nice met 2-3 gewonnen. De club verstevigde de koppositie en heeft nu 5 punten meer dan Lille, dat later op zaterdag Olympique Lyon ontvangt.

Senny Mayulu, Désiré Doué en Ferran Torres maakten de doelpunten voor de titelverdediger in Ligue 1. Doué viel vlak voor rust uit met een ogenschijnlijk zware blessure.

Mohamed Amoura bracht de thuisploeg op voorsprong (1-0). Zijn ploeggenoot Ali Abdi bepaalde diep in blessuretijd de eindstand (2-3).

Mika Godts had geen basisplaats bij de ploeg die de laatste twee edities van de Champions League won. De oud-aanvaller van Ajax mocht na ruim een uur invallen.