FC Volendam stelt Van de Looi aan als hoofdtrainer

VOLENDAM (ANP) - FC Volendam heeft in Erwin van de Looi een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 54-jarige coach is de opvolger van Rick Kruys, die de club afgelopen seizoen niet voor degradatie kon behoeden. Van de Looi tekent in Volendam een contract voor twee seizoenen, tot medio 2028.

Eind vorige maand stopte Volendam "in goed overleg" de samenwerking met de 41-jarige Kruys, nadat in de finale van de play-offs om promotie en degradatie na strafschoppen werd verloren van Willem II.

"Ik heb veel zin om de komende jaren aan de slag te gaan als hoofdtrainer van FC Volendam", reageert Van de Looi via de clubwebsite op zijn aanstelling. "Er ligt een mooie uitdaging om de club weer stabiel te maken en terug te brengen naar het hoogste niveau."

Eerdere clubs

Van de Looi had eerder de leiding bij FC Groningen, waarmee hij in 2015 de KNVB-beker won. Daarna was hij trainer bij onder meer Willem II, Jong Oranje en Heracles Almelo.

Jeroen Burghout en oud-speler Robert Mühren voegen zich als assistenten bij de staf. Mühren (37) maakte vorige maand een einde aan zijn carrière als profvoetballer.