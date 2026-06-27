Feestdag rond Oranje - Marokko vanwege laatste WK-duel Monterrey

GUADALUPE (ANP) - De gouverneur van Nuevo León in Mexico maakt van maandag een feestdag. Nederland en Marokko spelen dan de laatste wedstrijd van dit WK in het Monterrey Stadium in Guadalupe. Dat meldt de gouverneur, Samuel García, op X.

"Vanwege de verwachte toestroom van minstens 15.000 Nederlandse fans, duizenden Marokkaanse supporters en veel lokale toeschouwers, hebben we besloten maandag uit te roepen tot feestdag. Er is geen les op openbare en privéscholen van alle niveaus", zegt hij in een videoboodschap, waarin hij een oranje stropdas draagt. Ook mensen zonder vitaal beroep krijgen de middag vrij.

"Het WK is tot nu toe een groot feest geweest. Ik werk door terwijl ik eigenlijk voortdurend in feestsfeer verkeer. Laten we deze bijzondere weken op een mooie manier afsluiten", besluit García.

García is enthousiast geraakt van de beelden van feestende Oranjefans en Amerikanen, die hij zag tijdens de groepsfase in Dallas, Houston en Kansas City. In Kansas City kwamen 22.000 op het Oranjefeest af en in Dallas en Houston 15.000.