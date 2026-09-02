MANCHESTER (ANP/RTR) - Enzo Fernández (25) heeft zijn transfer van Chelsea naar Manchester City afgerond. De middenvelder heeft een contract voor vijf jaar getekend. City betaalt naar verluidt een bedrag van 125 miljoen pond (145 miljoen euro) voor de diensten van de Argentijn. Dat betekent een evenaring van de Engelse toptransfer van Aleksander Isak van Newcastle United naar Liverpool uit 2025.

"Manchester City is de meest succesvolle club van Engeland in de recente geschiedenis", reageerde Fernández op de website van City. "Ik ben ontzettend blij om hier te zijn en ik ben klaar om City te helpen prijzen te blijven winnen."

Fernández speelde vanaf 2022 voor het Portugese Benfica, waarna hij in 2023 vertrok naar Chelsea. De Argentijnse international won met de Premier League-club vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs.