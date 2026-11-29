ROTTERDAM (ANP) - Nacho Ferri begint met Feyenoord aan de thuiswedstrijd tegen Ajax. De spits krijgt de voorkeur boven Shaqueel van Persie, die op de bank zit als het duel om 14.30 uur begint.

De overige tien basisspelers voor het duel met Ajax begonnen dinsdag ook aan het verloren duel met FC Porto (0-1). Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een voetblessure maar maakt geen deel uit van de basisploeg. Trainer Giovanni van Bronckhorst laat Thijs Kraaijeveld weer in het centrum van de defensie spelen.

Florian Kastenmeier blijft voorlopig de eerste doelman van Feyenoord. Luciano Valente behoudt zijn vrije rol op de linkerflank.

Laatste zeven duels

Feyenoord staat vijfde in de Eredivisie, met een achterstand van 3 punten op Ajax. De ploeg van Van Bronckhorst heeft de laatste zeven duels in verschillende competities niet gewonnen.

Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol en López; Vanhoutte, Targhalline en Zechiël; Hadj Moussa, Ferri en Valente.