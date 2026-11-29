AMSTERDAM (ANP) - Maarten Paes verdedigt het doel van Ajax in het uitduel met Feyenoord. Hij vervangt Marc ter Stegen, die ontbreekt in de selectie van de club uit Amsterdam.

Steven Berghuis begint bij Ajax aan het duel met zijn oude club. Yves Bissouma krijgt de voorkeur boven Sofyan Amrabat op het middenveld.

Ajax staat tweede in de Eredivisie, met een voorsprong van 3 punten op Feyenoord. Koploper PSV heeft na de winst van zaterdag op Go Ahead Eagles 4 punten meer dan Ajax.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas en Wijndal; Klaassen, Bissouma en Brandt; Berghuis, Tolu en Gloukh.