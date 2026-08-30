Feyenoord-aanvoerder Valente: we riepen het over onszelf af

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente vond dat Feyenoord het puntenverlies tegen ADO Den Haag (2-2) aan zichzelf te wijten had. "Twee schoten van ADO op doel en die hingen gelijk, dan wordt het een moeilijke pot. We riepen het over onszelf af", sprak de middenvelder voor de camera van ESPN.

Twee weken geleden wist Feyenoord de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Go Ahead Eagles ook al niet te winnen. "Dat mag ons niet gebeuren in De Kuip, en ook niet daarbuiten trouwens. Dit komt hard aan", aldus Valente, die spreekt van een valse start van het seizoen. "Je wilt alles winnen. Het is niet optimaal. We hebben een goede voorbereiding gedraaid, maar dat het beter moet is duidelijk. We zijn door vorig jaar snel geneigd om negatief te zijn, maar ik denk dat het allemaal goed gaat vallen. We komen stap voor stap bij elkaar."