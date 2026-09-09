BARCELONA (ANP) - Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League vrij kansloos verloren. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging met 5-1 onderuit in Camp Nou.

FC Barcelona leidde na 22 minuten met 2-0. Raphinha scoorde in de derde minuut en vervolgens trof Karim Adeyemi doel. Raphinha maakte in de 57e minuut ook het derde doelpunt van de thuisploeg.

Nacho Ferri scoorde bij een achterstand van 3-0 voor Feyenoord, maar die treffer werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Gjivai Zechiël buitenspel stond.

Lamine Yamal verzilverde in de 77e minuut een vrije trap voor de thuisploeg (4-0). Invaller Sem Steijn liet de meegereisde aanhang uit Rotterdam juichen (4-1) voordat Gabriel Jesus de eindstand bepaalde (5-1).