ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft tegen Telstar de derde zege van het seizoen in de Eredivisie geboekt. De ploeg van coach John van den Brom won in Enschede met 1-0 door een treffer van Sondre Ørjasæter.

Twente staat door de zege na vijf wedstrijden op 10 punten. Dat zijn er evenveel als Excelsior en Fortuna Sittard. AZ gaat aan de leiding met 15 punten. Telstar heeft 4 punten.

Twente verloor in Enschede nog nooit van Telstar. Vorig seizoen eindigde het duel in een gelijkspel. De thuisploeg had een groot deel van de eerste helft de bal. Ørjasæter kon na enkele minuten net niet bij de bal. Na ruim een half uur schoot de Noor naast en Younes Taha schoot op de paal.

In de tweede helft kwam Telstar enkele keren gevaarlijk voor het doel van Lars Unnerstall, maar de keeper greep in. Ørjasæter opende dan toch de score met zijn eerste treffer van het seizoen. Op aangeven van Taha tikte hij de bal langs Ronald Koeman. De keeper van Telstar stopte daarna nog een strafschop van Wout Weghorst.