ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior met 2-3 verloren. De nummer 2 van de ranglijst raakte verder achterop bij koploper PSV, dat eerder op zaterdag bij NEC won (1-4).

Feyenoord heeft 4 punten minder dan PSV. Ajax staat in punten gelijk met de club uit Rotterdam, maar speelt zondag nog tegen ADO Den Haag. FC Twente kan Feyenoord zondag ook op de ranglijst passeren.

Givairo Read schoot Feyenoord al na ruim een minuut op voorsprong. Mario Domínguez maakte in de zesde minuut gelijk. Irakli Yegoian benutte in de veertigste minuut een strafschop voor Excelsior, na een handsbal van Tsuyoshi Watanabe. Casper Widell kopte Excelsior in de 59e minuut naar 1-3. Verdediger Jan Plug, door Feyenoord verhuurd aan Excelsior, passeerde in de 67e minuut zijn eigen doelman (2-3).

Bij Feyenoord ontbrak Anis Hadj Moussa, die een enkelblessure heeft opgelopen bij de nationale ploeg van Algerije. De smaakmaker van dit seizoen bij de Rotterdamse club richt zich op de komende duels met FC Porto en Ajax.