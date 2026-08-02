ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft zondag in een oefenwedstrijd van 120 minuten in De Kuip met 2-1 gewonnen van Atalanta Bergamo. Daarmee wonnen de Rotterdammers de eerste editie van de Kuip Cup.

Givairo Read en Anis Hadj Moussa begonnen in de basis van het elftal van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Beide Feyenoorders staan nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Feyenoord kreeg al vroeg in de eerste helft een tegenvaller te verwerken toen de Japanner Tsuyoshi Watanabe geblesseerd uitviel. De verdediger kwam ten val na een stevig duel met de Montenegrijn Nikola Krstović en greep naar zijn sleutelbeen.

Doelpunten

Feyenoord nam al na elf minuten een 1-0-voorsprong door een benutte strafschop van de Japanse spits Ayase Ueda. Krstović zette Atalanta in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte met een rake kopbal na een vrije trap. Invaller Shaqueel van Persie zette Feyenoord in de 82e minuut op 2-1. In de verlenging werd niet meer gescoord.

Marten de Roon kwam bij het Italiaanse Atalanta in de 72e minuut in het veld.