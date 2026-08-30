Feyenoord verspeelt ook punten in thuiswedstrijd tegen ADO

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft ook de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie niet gewonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in De Kuip niet verder dan een gelijkspel tegen ADO Den Haag: 2-2. Twee weken geleden eindigde de ontmoeting met Go Ahead Eagles ook in 2-2.

Waar Feyenoord tegen Go Ahead een voorsprong van 2-0 uit handen gaf, kwam de thuisploeg dit keer juist terug van een achterstand van twee doelpunten. Het was de eerste wedstrijd voor Feyenoord sinds het uitduel met SC Cambuur (2-5), waar zeven fans van de club uit Leeuwarden gewond raakten door veel vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. In De Kuip verliep de wedstrijd zondag rustig en zonder incidenten.

Feyenoord heeft na vier speelronden 8 punten. De achterstand op koploper AZ is nu 4 punten. Voor ADO Den Haag betekende het gelijkspel het eerste punt dit seizoen.