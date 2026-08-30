Willem II en sc Heerenveen spelen in Tilburg gelijk

TILBURG (ANP) - Willem II heeft het eerste punt van het seizoen binnen. Het elftal van John Stegeman speelde in Tilburg met 2-2 gelijk tegen sc Heerenveen. Sc Heerenveen heeft 5 punten uit vier wedstrijden. Willem II heeft een duel minder gespeeld.

De wedstrijd tussen Willem II en sc Heerenveen was vooraf een duel tussen twee elftallen uit het rechter rijtje van de Eredivisie. Willem II kwam in de 61e minuut op voorsprong door een doelpunt van Uriël van Aalst, die een assist van Nathan Tjoe-A-On afrondde. Drie minuten later maakte Jacob Trenskow gelijk voor Heerenveen. Oliver Braude zette sc Heerenveen in de 77e minuut op 1-2. Thomas Verheydt maakte in de 87e minuut gelijk voor de Tilburgers.