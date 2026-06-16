FIFA onderneemt geen actie tegen VAR om omstreden handgebaar

HOUSTON (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen aanleiding om maatregelen te nemen tegen assistent-videoscheidsrechter Shaun Evans. De Australiër maakte kort voor de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao (7-1) een handgebaar dat in extreemrechtse kringen symbool staat voor witte suprematie. De VAR zegt dat hij dat gebaar onbedoeld maakte.

Tijdens de tv-uitzending waren drie videoscheidsrechters te zien toen de arbiter met zijn hand langs zijn lichaam een cirkel met zijn duim en wijsvinger maakte, waarbij de rest van zijn vingers gestrekt bleven. "Ik maakte dit gebaar onbewust, zonder het mij te realiseren", aldus Evans. "Ik wil benadrukken dat ik geen boodschap, overtuiging of geloof probeerde over te brengen."

Hij zei wel "te begrijpen hoe het gebaar geïnterpreteerd kan worden" en zegt "dit te betreuren".

Antidiscriminatieorganisatie Fare had de FIFA opgeroepen in te grijpen. De wereldvoetbalbond laat in een verklaring weten dat "er geen bewijs is van overtreding van de FIFA-disciplinaire code".