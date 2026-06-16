Miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige doelman uit Kaapverdië

ATLANTA (ANP) - De keeper van Kaapverdië, Josimar Vozinha, heeft er in enkele uren enkele miljoenen volgers op Instagram bijgekregen. Voorafgaand aan het duel met Spanje had de 40-jarige doelman zo'n 50.000 volgers op het sociale medium. In de nacht van maandag op dinsdag stond de teller op ruim 3,7 miljoen volgers.

De wedstrijd tegen de oud-wereldkampioen eindigde in een 0-0-gelijkspel en leverde Kaapverdië, een land met ruim een half miljoen inwoners, het eerste WK-punt op. Vozinha werd na talloze reddingen uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toen een verslaggever de keeper na afloop van het duel liet zien hoeveel volgers hij erbij had gekregen, zei hij: "Gek, heel gek".

Vozinha is niet de eerste WK-speler die op sociale media plots uitgroeit tot een beroemdheid. Eerder werd de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne door een Argentijnse influencer opgemerkt als "de minst bekende WK-speler". Een oproep hem te volgen resulteerde erin dat het aantal Instagram-volgers van de Nieuw-Zeelander opliep van 4200 naar inmiddels ruim 5,7 miljoen. Payne noemde dat "knotsgek".