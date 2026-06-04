ZÜRICH (ANP/RTR) - Voetbalfans die de sfeer erin willen brengen tijdens WK-wedstrijden zullen het zonder vuvuzela's moeten stellen. De FIFA verbiedt de plastic toeters in stadions in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Vuvuzela's, een toeter gemaakt van een lange plastic huls, zijn een vast onderdeel van Zuid-Afrikaanse voetbalwedstrijden en veroverden de wereld tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika. Er was toen ook veel kritiek op vanwege het monotone, dreunende geluid van een vuvuzela, dat vaak wordt vergeleken met een zwerm bijen.

Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere apparaten die overmatig veel lawaai maken verboden in alle zestien WK-stadions, is op te maken uit de gedragscode van de FIFA. Bezoekers die de regels overtreden, kunnen de toegang tot het stadion worden geweigerd of uit het stadion worden verwijderd.