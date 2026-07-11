NEW JERSEY (ANP/DPA) - Voetbalfans kunnen een stukje van het speelveld van de WK-finale van volgende week zondag in New Jersey bemachtigen. Wereldvoetbalbond FIFA verkoopt het grasveld in heel kleine delen voor 390 euro per stuk.
Het gras moet weer het New York New Jersey Stadium uit, zodat New York Giants en New York Jets er weer hun American football-wedstrijden kunnen afwerken op kunstgras. Veel spelers zouden wel de voorkeur geven aan echt gras.
Frankrijk en Spanje strijden dinsdag om een plek in de WK-finale. De andere finalist komt uit de nog te spelen kwartfinales tussen Engeland en Noorwegen en Argentinië en Zwitserland.