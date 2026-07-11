NEW JERSEY (ANP/DPA) - Voetbalfans kunnen een stukje van het speelveld van de WK-finale van volgende week zondag in New Jersey bemachtigen. Wereldvoetbalbond FIFA verkoopt het grasveld in heel kleine delen voor 390 euro per stuk.

Het gras moet weer het ⁠New York New Jersey Stadium uit, zodat New York Giants en New York Jets er weer hun American football-wedstrijden kunnen afwerken op kunstgras. Veel spelers zouden wel de voorkeur geven aan echt gras.

Frankrijk en Spanje strijden dinsdag om een plek in de WK-finale. De andere finalist komt uit de nog te spelen kwartfinales tussen Engeland en Noorwegen en Argentinië en Zwitserland.