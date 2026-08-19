FIFA-vicevoorzitter Csányi trekt steun voor Infantino in

ZÜRICH (ANP/AFP) - Sándor Csányi (73), een van de vicevoorzitters van de FIFA, heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. De Hongaarse voetbalbestuurder noemde in een brief het "onverwachte ontslag" van criticus Kevin Lamour de "druppel die de emmer deed overlopen".

Lamour, tot voor kort operationeel directeur bij de wereldvoetbalbond, moest vertrekken nadat hij kritiek had geuit op het omstreden plan van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Hij zei dat medewerkers van de FIFA met het plan waren misleid.

In een brief die woensdag door persbureaus Reuters en AFP werd ingezien, schreef Csányi dat hij het vertrouwen in Infantino is verloren. "Mijn overtuiging dat u in staat bent om FIFA succesvol en effectief te blijven leiden in overeenstemming met de gedeelde waarden die voorheen de basis vormden van onze samenwerking, is ondermijnd", stelt hij verder.