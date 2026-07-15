Franse aanvoerder Mbappé: we speelden niet zoals we wilden spelen

ARLINGTON (ANP) - Het Franse voetbalelftal kwam dinsdag in de met 2-0 verloren halve finale tegen Spanje op het wereldkampioenschap geen moment in zijn eigen spel. Dat was de conclusie van aanvoerder Kylian Mbappé, die met acht doelpunten voorlopig gedeeld topscorer is op het WK, samen met de Argentijn Lionel Messi.

"Ik denk dat we niet hebben gespeeld zoals we wilden spelen, zowel tactisch als technisch. En ook niet qua het algemene niveau dat we lieten zien. Als je niet doet wat je moet doen in de halve finale van een WK, win je niet", aldus Mbappé.

Net als de Franse bondscoach Didier Deschamps gaf Mbappé Spanje de complimenten. "Spanje hield zich aan hun spelplan, waar ze bekend om staan: een team dat graag balbezit heeft en het tempo van de wedstrijd bepaalt. Ons doel was om ze hoog op het veld onder druk te zetten om te voorkomen dat ze ons dat ritme konden opleggen, want qua controle over het spel zijn ze beter dan wij. Dat is ons niet gelukt."

Frankrijk speelt zaterdag in Miami de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland of Argentinië.