Haïti neemt afscheid van coach na eerste WK-deelname sinds 1974

PORT-AU-PRINCE (ANP) - De voetbalbond van Haïti heeft afscheid genomen van bondscoach Sébastien Migne. Dat besluit is genomen na de drie nederlagen in de groepsfase van het WK, tegen Schotland (1-0), Brazilië (3-0) en Marokko (4-2). Haïti eindigde daarmee als laatste in groep C en was als een van de eerste landen uitgeschakeld op het WK.

Haïti bedankte Migne voor zijn "professionalisme, inzet en toewijding". De 53-jarige Fransman was sinds 2024 bondscoach van Haïti, dat na 1974 voor de tweede keer meedeed aan het WK.

Aanvaller Ruben Providence van Almere City FC maakte op het WK deel uit van de selectie van Haïti.