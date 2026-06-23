Franse bondscoach Deschamps mist WK-duel na overlijden moeder

BOSTON (ANP) - De moeder van de Franse bondscoach Didier Deschamps is overleden. Dat heeft de Franse voetbalbond dinsdagavond bekendgemaakt. Deschamps zal de uitvaart in Frankrijk bijwonen en mist daardoor de derde groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent-trainer Guy Stéphan neemt de taken van Deschamps waar tijdens zijn afwezigheid.

De Franse voetbalbond spreekt van een "extreem pijnlijk moment" en wenst Deschamps veel sterkte.

Frankrijk staat na twee wedstrijden op 6 punten en is al zeker van de volgende ronde. Datzelfde geldt voor Noorwegen, dat vrijdag de tegenstander is. Bij winst of gelijkspel is Frankrijk winnaar van groep I.