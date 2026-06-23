Infantino bevestigt: Trump bij WK-finale en uitreiking beker

EAST RUTHERFORD (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zal samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de beker van het wereldkampioenschap voetbal uitreiken aan de winnaar van het toernooi. Dat heeft de voorzitter van de wereldvoetbalbond dinsdag bevestigd. Op 19 juli zal de winnaar van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gekroond worden in het New York New Jersey Stadium.

"We zullen samen met de president genieten van de finale en de beker uitreiken aan de winnaar, natuurlijk, samen", zei Infantino tegen de Amerikaanse talkshow Fox & Friends.

Er was eerder veel speculatie over de mogelijke uitreiking van de WK-beker door Trump. Bij het flink uitgebreide wereldkampioenschap voor clubs, dat in 2025 voor het eerst in de nieuwe vorm werd georganiseerd, reikte Trump de beker al uit aan winnaar Chelsea.