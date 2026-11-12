LENS (ANP/RTR) - De Franse voetbalclub RC Lens heeft hoofdtrainer Yannick Cahuzac ontslagen. De club won vorig seizoen nog de Franse beker en eindigde als tweede in de Ligue 1, maar dit seizoen gaat het een stuk minder. Dieptepunt was de 9-1-nederlaag tegen Como vorige week in de Champions League. De slechte resultaten zijn aanleiding om Cahuzac opzij te zetten, meldt Lens in een verklaring.

Cahuzac heeft het amper twee maanden volgehouden. Hij nam in september de taken over van de Duitser Dino Toppmöller, die al na zes wedstrijden moest wijken. Onder Cahuzac ging het niet veel beter; Lens won drie van zijn negen wedstrijden en verloor de overige zes.