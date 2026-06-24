Franse internationals betuigen medeleven aan bondscoach Deschamps

BOSTON (ANP) - De Franse voetballers hebben hun medeleven betuigd aan Didier Deschamps. De bondscoach verlaat de nationale ploeg op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada tijdelijk om de uitvaart van zijn moeder bij te wonen.

In de middag werd op het terrein van Bentley University, dat is omgetoverd tot trainingscentrum van het Franse nationale team voor het WK, ter nagedachtenis een minuut stilte in acht genomen. "Al onze gedachten zijn bij onze coach en zijn hele familie. Je bent niet alleen", schrijft Kylian Mbappé op sociale media bij een foto waarop spelers en stafleden een kring vormen en elkaars armen vasthouden.

Deschamps mist vrijdag de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. De verliezend finalist van het vorige WK is, net als de Noren, al zeker van een plaats in de volgende ronde. Assistent-trainer Guy Stéphan neemt de taken van Deschamps voorlopig over.

De 57-jarige Deschamps stopt na het WK als bondscoach van Frankrijk.