Engelse coach zag nog nooit een team zo goed verdedigen als Ghana

FOXBOROUGH (ANP) - Thomas Tuchel, bondscoach van de Engelse voetballers, maakte tegenstander Ghana dinsdag (plaatselijke tijd) na het doelpuntloze gelijkspel op het wereldkampioenschap complimenten. "Ik heb enorm veel respect voor Ghana. Ze verdedigden met veel vastberadenheid en discipline en leverden een van de meest fysieke verdedigende prestaties die ik ooit van een team heb gezien", zei de Duitser tegen verslaggevers in Foxborough.

Engeland liet meerdere mogelijkheden onbenut om het duel te winnen, vooral in de slotfase. "We hadden genoeg dode spelmomenten om de wedstrijd te beslissen, maar we waren niet efficiënt genoeg", sprak Tuchel, die het toernooi met Engeland was begonnen met een zege van 4-2 op Kroatië. "Als één team probeert te voetballen en aan te vallen tegen zo'n diep teruggetrokken blok en je vindt de ruimtes niet en hebt moeite om kansen te creëren, dan kan het vervelend zijn om naar te kijken. We proberen onze fans altijd te vermaken. Vandaag was dat lastig. Ik hoop dat ze het vertrouwen niet verliezen. Er is nog een lange weg te gaan."