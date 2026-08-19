Fransman Pogba vertrekt na een jaar bij AS Monaco

MONACO (ANP) - Paul Pogba en AS Monaco hebben hun samenwerking na ruim een jaar beëindigd. Dat maakte de club uit het vorstendom woensdag bekend. Pogba had bij Monaco nog een contract voor een jaar.

"We zijn van mening dat de oorspronkelijke doelstellingen slechts gedeeltelijk zijn bereikt", aldus de club in een verklaring.

Pogba tekende in de zomer van 2025 bij Monaco, nadat zijn contract bij het Italiaanse Juventus eind 2024 was ontbonden. De 33-jarige Fransman zat destijds een dopingschorsing van achttien maanden uit. Vanaf maart 2025 mocht hij weer voetballen, maar de middenvelder kwam in zijn periode bij Monaco slechts tot zes wedstrijden in de Franse competitie Ligue 1.