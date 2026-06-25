Frappart treedt toe tot scheidsrechterscommissie UEFA

NYON (ANP) - Stéphanie Frappart treedt toe tot de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond UEFA. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De Française staat hoog aangeschreven binnen de UEFA en werd bekend als de eerste vrouwelijke scheidsrechter in zowel de Champions League als op het WK in het mannenvoetbal.

In de scheidsrechterscommissie zal Frappart zich bezighouden met onder meer de strategische ontwikkeling van arbitrage in Europa, de aanstelling van scheidsrechters en het monitoren van de prestaties van de scheidsrechters, aldus de UEFA.

Frappart voegt zich in de vijfkoppige commissie bij onder meer de Nederlandse oud-scheidsrechter Björn Kuipers. In deze rol is ze niet de eerste vrouw, ze vervangt de Tsjechische Dagmar Damková.