Frenkie de Jong maakt rentree bij FC Barcelona in El Clásico

BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong heeft zondagavond zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt bij FC Barcelona. Hij maakte in de 74e minuut een invalbeurt in El Clásico tegen Real Madrid bij een stand van 1-1. De Jong kwam nog niet in actie door een knieblessure die hij opliep bij het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De laatste wedstrijd die De Jong speelde, was de zestiende finale tegen Marokko waarin Oranje na strafschoppen werd uitgeschakeld. Bij zijn eerste balcontact in Camp Nou kreeg de middenvelder zondagavond een applaus van het thuispubliek.