Real Madrid bezorgt FC Barcelona eerste competitienederlaag

BARCELONA (ANP) - Real Madrid heeft FC Barcelona in El Clásico de eerste nederlaag van het seizoen in de Spaanse competitie bezorgd. In Camp Nou werd het 2-1 voor de bezoekers uit Madrid. Kylian Mbappé scoorde twee keer voor Real, Raphinha maakte het doelpunt van Barcelona.

Ondanks de nederlaag is FC Barcelona, dat de eerste negen wedstrijden van het seizoen allemaal won, nog altijd koploper in La Liga met 27 punten. Real staat derde met nu 24 punten. Atlético Madrid is de nummer 2 met 25 punten.

Frenkie de Jong maakte zijn rentree bij Barcelona met een invalbeurt in de 74e minuut. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut vanwege een knieblessure die hij bij het Nederlands elftal opliep tijdens het WK. Denzel Dumfries begon bij Real op de bank, hij viel in de 62e minuut in.

Enkele kansen

In een vermakelijke openingsfase kregen beide ploegen enkele kansen. Real-middenvelder Arda Güler kwam twee keer tot een schot en voor Barcelona werd onder meer Anthony Gordon gevaarlijk. Kort voor rust kwam Real op voorsprong via Mbappé. Hij kreeg de bal tegen zich aangeschoten door verdediger Gerard Martín waarna de bal in het doel belandde. In de blessuretijd van de eerste helft kwamen de bezoekers uit Madrid nog dicht bij een tweede treffer.

Barcelona kwam na een uur spelen op gelijke hoogte. La Liga-topscorer Raphinha plaatste de bal door de benen van Jude Bellingham in de verre hoek. De Jong maakte na zijn invalbeurt een paar loopacties met de bal. Ook kwam hij tot een schot, maar dat werd geblokt door de Madrileense verdediging. In de 87e minuut besliste Mbappé het duel in het voordeel van Real. Hij rondde af na een mooie snelle aanval.