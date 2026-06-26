Gaari: Advocaat mag als bondscoach van Curaçao heel trots zijn

PHILADELPHIA (ANP) - Bondscoach Dick Advocaat mag heel trots zijn op wat hij met Curaçao heeft bereikt. Dat zei verdediger Juriën Gaari (32) in Philadelphia nadat Curaçao op het WK was uitgeschakeld door een 2-0-nederlaag tegen Ivoorkust. "We hebben twee jaar met Advocaat gewerkt. Zijn energie was ondanks zijn leeftijd altijd goed. We hadden een goede connectie. We zijn ook trots op hem. Het is jammer als hij stopt, maar zo is het voetbal. En wie weet gaat hij wel door. Je weet het met deze coach nooit."

Gaari, die tien jaar geleden debuteerde voor Curaçao, keek in de mixed zone van het Philadelphia Stadium terug op een bijzonder WK. "Toen ik tijdens de wedstrijden tegen Duitsland en Ecuador het volkslied hoorde moest ik aan het einde steeds bijna huilen", vertelde Gaari. "Ik dacht op dat moment waar ik vandaan ben gekomen. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik ben trots op mezelf dat ik hier nu sta. Dit is een moment in mijn leven om nooit meer te vergeten."

Volgens Gaari was de saamhorigheid binnen de selectie de kracht van de groep. "We zien elkaar allemaal als broers. We zijn als één familie. Dat maakt het extra speciaal", zei Gaari. "We hebben aan de kinderen op Curaçao laten zien wat er mogelijk is. Ik hoop dat we een voorbeeld voor ze zijn."