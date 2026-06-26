Renard heeft geen spijt van rol als interim bij Tunesië op WK

KANSAS CITY (ANP) - Hervé Renard heeft geen spijt dat hij na de nederlaag in het eerste WK-duel met Zweden (5-1) aan de slag is gegaan als interim-bondscoach van Tunesië.

"Ik heb mijn spelers al bedankt", zei hij na het verloren laatste groepsduel met het Nederlands elftal (3-1). "Ze zaten in een heel moeilijke poule en Nederland is een goede ploeg. En er zaten ook bijna alleen maar toeschouwers in het oranje op de tribune."

Tunesië kwalificeerde zich zonder nederlaag en tegentreffer voor het WK, maar de ploeg werd eerder dit jaar al in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld en de voorbereiding op dit WK verliep ook moeizaam. Renard debuteerde met een nederlaag tegen Japan (4-0) op de bank van Tunesië en bleef ook met lege handen tegen Nederland.

De Fransman weet niet wat de toekomst hem brengt. "Ze hebben mij benaderd voor een missie van korte duur. We hebben die afspraak gemaakt. Ik had 'nee' kunnen zeggen en dit geweldige evenement van afstand blijven volgen. Maar ik dacht: ik heb niets te verliezen."