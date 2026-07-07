SEATTLE (ANP) - Bondscoach Rudy Garcia vindt dat de Belgische ploeg zich in de achtste finales van het WK voetbal van zijn beste kant heeft laten zien. "We hebben ons speelplan uitgevoerd. Het is een mooie kwalificatie geworden", stelde Garcia na afloop van de 4-1-overwinning tegen de VS in Seattle.

Garcia liet spelmaker Kevin De Bruyne bewust buiten het elftal. "Het was ons plan om hem te gebruiken als we hem nodig zouden hebben", zei de coach. "Dat was niet nodig." Volgens Garcia heeft België in de kwartfinales tegen Spanje "de ambitie" om verder te komen. "Vanaf morgen gaan we ons bezighouden met Spanje."

Garcia wilde na afloop niet meer ingaan op het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaan Folarin Balogun. De spits kwam na afloop naar de coach toe om hem te feliciteren. "Dat waardeerde ik zeer. Hij kan ook niet veel doen aan de hele situatie rondom hem", aldus Garcia. "We kijken vooral naar onszelf. En we proberen met onze eigen kwaliteiten de tegenstander pijn te doen. We hebben dit samen als groep bereikt. De kwartfinales zijn niet ons eindstation."