Gedragen shirts van Nederlands elftal op WK zijn populair

KANSAS CITY (ANP) - Er wordt flink geboden op de shirts die de spelers van het Nederlands elftal zondag hebben gedragen in het eerste WK-duel met Japan. De veiling is nog niet gesloten, maar op basis van de huidige biedingen staat de teller op 25.992 euro.

Het shirt van Virgil van Dijk is het meest in trek (3792 euro), gevolgd door de shirts van Crysencio Summerville (2267 euro) en Frenkie de Jong (1979 euro).

De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts worden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). Het overgrote deel van de opbrengst van alle Nederlandse veilingen gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ook de shirts van vijftien andere landen worden geveild, waaronder die van WK-debutant Curaçao.

Op het shirt van de Zweedse spits Viktor Gyökeres is een bod van 3769 euro uitgebracht. De Mexicaanse shirts zijn ook populair. Het shirt van Gilbert Mora brengt voorlopig 3621 euro op, maar ook de shirts van Raúl Jiménez (3200 euro), Julián Andrés Quiñones (3025 euro) en Raúl Rengel (2999 euro) zijn in trek.

Op het shirt van Livano Comenencia is 2803 euro geboden. Hij maakte het eerste doelpunt op het WK voor Curaçao.