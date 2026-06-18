Díaz leidt Colombia met doelpunt en assist naar zege op het WK

MEXICO-STAD (ANP) - Colombia heeft de eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Oezbekistan gewonnen. Luis Díaz speelde een hoofdrol in een volgepakt stadion in Mexico-Stad. De aanvaller van Bayern München had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de zege: 3-1.

Colombia heeft de leiding in groep K genomen. Portugal en de Democratische Republiek Congo, de andere tegenstanders in de poule, speelden gelijk tegen elkaar in Houston (1-1).

Daniel Muñoz maakte in de veertigste minuut de openingstreffer in een stadion met heel veel Colombiaanse supporters. Hij verlengde een prachtige voorzet van Díaz met de punt van zijn schoen. Het scheelde niet veel of Díaz had het eerste doelpunt gemaakt, maar het schot van de aanvaller van Bayern München raakte de binnenkant van de paal.

Colombia domineerde de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat Oezbekistan in de 61e minuut op gelijke hoogte kwam. Eldor Shomurodov raakte de paal en Abbosbek Fayzullayev sloeg toe in de rebound (1-1). Hij maakte het eerste doelpunt ooit van de debutant op het WK. Vier minuten later bracht Díaz de Colombianen weer op voorsprong. Jáminton Campaz bepaalde in blessuretijd de eindstand, na een fraaie actie van Cucho Hernández.

Oezbekistan verloor anderhalve week geleden een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal. Oranje versloeg de ploeg van bondscoach Fabio Cannavaro met 2-1 in New York. Cody Gakpo benutte in de achtste minuut van de blessuretijd van de tweede helft een beslissende strafschop.