Gedragen shirts van Oranje-spelers voor 59.069 euro geveild

KANSAS CITY (ANP) - De veiling van gedragen shirts van de spelers van het Nederlands elftal tijdens het eerste WK-duel met Japan heeft 59.069 euro opgeleverd. Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Fonds.

Het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk werd voor 13.300 euro geveild. Ook de shirts van Cody Gakpo (5116 euro), Frenkie de Jong (4884 euro), Ryan Gravenberch (4507 euro) en Micky van de Ven (4214 euro) waren in trek.

De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts werden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). Volgens Bob Zonderwijk van dat bedrijf is het hoge bedrag voor het shirt van Van Dijk goed te verklaren: "Het shirt van Virgil is zo populair, omdat dit waarschijnlijk zijn laatste WK is. Hij is de langstzittende aanvoerder en heeft het eerste doelpunt voor Oranje op het WK gescoord. Dat was overigens ook meteen zijn eerste WK-doelpunt. Dit samen geeft dit shirt meer sporthistorie en emotie mee."

De shirts die de spelers van bondscoach Ronald Koeman zaterdag dragen tegen Zweden worden ook geveild.