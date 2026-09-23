Geprikkelde Van Dijk voelt te weinig waardering bij Oranje

ZEIST (ANP) - Virgil van Dijk voelt te weinig waardering bij het Nederlands elftal. De aanvoerder sprak zich daarover woensdag uit tijdens een persconferentie, waar hij een wat geprikkelde indruk maakte.

"Intern mis ik het vertrouwen en de waardering niet, extern best wel vaak", aldus Van Dijk. "De pers speelt een grote rol in het beeld dat van mij geschetst wordt. Ik merk wel een verschil in hoe er in Nederland en wereldwijd naar mij wordt gekeken. Als ik op vakantie mijn carrière bij Nederland ga analyseren en ga beslissen of ik verder ga, dan wil ik wel waardering voelen van iedereen die Oranje support. Ik wil gelijkwaardig beoordeeld worden als andere spelers, en ik vind dat dat niet gebeurt."

De 35-jarige Van Dijk besloot na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández zijn interlandloopbaan met in ieder geval twee jaar te verlengen.