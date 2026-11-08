DOETINCHEM (ANP) - De Graafschap is "negatief verrast" door de afgelasting van de wedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De KNVB besloot het duel in de eerste divisie niet te laten doorgaan nadat supporters van de club uit Doetinchem de spelersbus blokkeerden. Het was een protestactie tegen het besluit vanuit Arnhem om geen supporters van De Graafschap toe te laten bij de wedstrijd in het GelreDome.

"We zijn negatief verrast en geschokt door de gebeurtenissen van vandaag. We willen de eerste emotie laten zakken en het geheel in kaart brengen, voordat we met een verdere inhoudelijke reactie komen", luidde een korte verklaring van De Graafschap op X.

Al eerder had de club teleurgesteld gereageerd op het weren van de fans door de Arnhemse autoriteiten. De zogeheten driehoek vreesde dat een deel van de supporters van De Graafschap zich niet zou willen houden aan gemaakte veiligheidsafspraken.