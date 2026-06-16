Ghanees Partey verliest beroep en mist WK-duel met Panama

OTTAWA (ANP/RTR) - Ghana kan definitief geen beroep doen op Thomas Partey voor de eerste wedstrijd van de ploeg op het WK voetbal tegen Panama in Toronto. Een Canadese rechtbank wees het beroep van de middenvelder af, nadat hij eerder geen toegang tot het land had gekregen. De 33-jarige Ghanees kreeg geen visum omdat hij vorige zomer is aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en een aanranding.

Ghana speelt in de nacht van woensdag op donderdag tegen Panama. De overige groepsduels tegen Engeland en Kroatië worden op Amerikaans grondgebied gespeeld. Partey heeft een visum voor de Verenigde Staten.

De middenvelder bepleitte in september vorig jaar zijn onschuld voor een rechtbank in Londen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen april 2021 en 2022. De voormalig speler van Arsenal werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces, dat gepland staat voor november van dit jaar.