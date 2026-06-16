Frankrijk en Mbappé maken pas na rust indruk bij zege op Senegal

EAST RUTHERFORD (ANP) - Frankrijk heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Senegal. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps maakte in het New York New Jersey Stadium voor rust zijn reputatie als een van de grote kanshebbers op de titel niet waar, maar had geluk dat Senegal vergat te profiteren van het matige optreden.

Frankrijk maakte alsnog het verschil in de tweede helft. Kylian Mbappé opende in de 66e minuut de score met een fraai doelpunt. Invaller Bradley Barcola maakte in de slotfase de 2-0, waarna Ibrahim Mbaye in de blessuretijd wat terugdeed namens Senegal. Mbappé had daarna nog tijd om de marge te herstellen: 3-1. Het was zijn 58e doelpunt namens zijn land, waarmee hij het Franse record van Olivier Giroud (57) verbeterde.

Senegal doet voor de derde keer op rij mee aan het WK. Bij de enige andere deelname in 2002 stuntte het land prompt tegen titelverdediger Frankrijk in de openingswedstrijd (1-0). De ploeg van vedettes Sadio Mané en Kalidou Koulibaly moet het op dit WK stellen zonder de steun van de fans uit Senegal, die geen visa kregen voor de Verenigde Staten.

Ondanks de topaanvallers van Frankrijk, dat begon met Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé en Désiré Doué, ging de meeste dreiging in de openingsfase uit van Senegal. Mbappé begon slordig en na balverlies van de sterspeler schoot Nicolas Jackson in de 25e minuut op de paal naast Mike Maignan. De bal rolde vervolgens via de keeper net naast het doel. In de blessuretijd schoot Ismaïla Sarr van dichtbij hoog over het Franse doel.

Het teleurstellende Frankrijk kwam in de eerste helft tot geen enkele uitgespeelde kans. Na rust kwam de ploeg een stuk beter voor de dag en zette Senegal meteen onder druk. Doué schoot naast, waarna Senegal-doelman Édouard Mendy redde op inzetten van Olise en Mbappé. De aanvaller van Real Madrid was daarna ongelukkig dat hij geen strafschop kreeg na een ogenschijnlijke overtreding van Mané.

Mbappé maakte halverwege de tweede helft alsnog de 1-0. Na een fraaie pass van Olise veegde hij de bal uit de draai langs Mendy. Op aangeven van Adrien Rabiot verdubbelde invaller Barcola de voorsprong met een wippertje over Mendy. Mbaye tekende voor de 2-1 met een hard schot, waarna Mbappé hetzelfde deed aan de overkant: 3-1.