DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles is het Eredivisieseizoen begonnen met een ruime thuiszege op het gepromoveerde Willem II. In de Adelaarshorst werd het 4-1 voor de club uit Deventer, die vorig jaar twaalfde werd in de Eredivisie.

Willem II kwam na minder dan een kwartier spelen op voorsprong. Spits Devin Haen kon een voorzet op maat van linksachter Nathan Tjoe-A-On binnenschieten bij de tweede paal. Go Ahead, dat het merendeel van het balbezit en de kansen had, kwam in de 30e minuut langszij. Na een actie van Melle Meulensteen op de achterlijn stond Søren Tengstedt op de juiste plek om binnen te schieten.

In de tweede helft wist Go Ahead het overwicht te verzilveren. Melle Meulensteen zette de Deventenaren in de 61e minuut op voorsprong met een fraai geplaatst schot in de kruising vanaf de rand van het strafschopgebied. Een minuut later werd debutant Erik Flataker vrijgespeeld waarna de Noor eenvoudig afrondde. Julius Dirksen bepaalde de eindstand uit een hoekschop op 4-1. Een doelpunt van Thibo Baeten in de slotseconden kwam niet op het scorebord omdat de scheidsrechter al had gefloten voor een overtreding.

Willem II zag doelman Thomas Didillon-Hödl, die de club in mei met een strafschop naar de Eredivisie schoot, geblesseerd uitvallen.