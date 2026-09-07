BREDA (ANP) - NAC Breda heeft trainer Carl Hoefkens ontslagen. Dat besluit volgt drie dagen na de nederlaag van 4-2 bij RKC Waalwijk in de eerste divisie. NAC, dat vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde, heeft na vijf speelronden 7 punten.

"Er is deze zomer uitgebreid geëvalueerd met Hoefkens. Helaas zijn enkele verbeterpunten uit deze evaluatie niet gerealiseerd, waardoor NAC zich genoodzaakt voelt deze stap nu te nemen", melden technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier in een gezamenlijke verklaring.

Assistent-trainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag nemen, zolang er geen nieuwe hoofdtrainer is aangesteld, de taken van Hoefkens voorlopig over.

Na de degradatie besloten NAC en Hoefkens eind mei met elkaar verder te gaan. "Ik ben een vechter, iemand die uit is op revanche en die er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken. Ik voel in de uitgebreide gesprekken met de directie ook veel vertrouwen vanuit NAC. En dat gevoel is geheel wederzijds", zei Hoefkens toen.