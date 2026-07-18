Goedkoopste ticket voor WK-finale kost 8400 euro

NEW YORK (ANP/RTR) - De ticketprijzen voor de WK-finale van zondag tussen titelverdediger Argentinië en Spanje blijven maar stijgen. De goedkoopste kaartjes kostten zaterdagmiddag 8400 euro, zo blijkt uit gegevens van TicketData.com. Afgelopen maandag werden er nog tickets voor ruim 5700 euro verkocht.

De goedkoopste kaartjes voor de halve finale tussen Engeland en Argentinië kostten vlak voor aanvang van dat duel 6600 euro. Bezoekers van de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje waren minimaal 1100 euro kwijt.

De prijzen van de tickets voor het WK fluctueren omdat de FIFA zoals bij veel evenementen in de Verenigde Staten kijkt naar vraag en aanbod. Prijzen stijgen als duels populair zijn en zakken als er minder animo is om naar een WK-stadion te komen.