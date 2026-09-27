Grieken verslaan Duitsland en gaan aan kop in groep van Oranje

AUGSBURG (ANP) - Griekenland heeft zondagavond voor een verrassing gezorgd door Duitsland te verslaan in een uitwedstrijd in de Nations League. In Augsburg werd het 1-0 voor de bezoekers. Het was voor Griekenland de eerste overwinning ooit op Duitsland. Na twee wedstrijden gaat Griekenland met 6 punten aan de leiding in de groep van het Nederlands elftal, dat 4 punten heeft.

Griekenland was goed begonnen aan de Nations League-campagne door donderdag in en tegen Servië met 2-1 te winnen. Tegen Duitsland moesten de Grieken veel verdedigen en kregen ze nauwelijks kansen. Maar in de 74e minuut kwam de bal voor de voeten van invaller Dimitrios Kourbelis, die zijn door Joshua Kimmich van richting veranderde schot in het net zag belanden. Het doelpunt werd groots gevierd door vele aanwezige Grieken in Augsburg.

Donderdag is Griekenland in Thessaloniki de volgende tegenstander van Oranje.