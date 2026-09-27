Koningspaar feliciteert Demi Vollering met wereldtitel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de kersverse wereldkampioene wielrennen Demi Vollering gefeliciteerd. De wielrenster werd zaterdag voor het eerst wereldkampioene op de weg.

Het koningspaar spreekt in het felicitatiebericht van "een weergaloze WK wielrennen in Montreal". "Demi Vollering maakte haar favorietenrol meer dan waar. Met ongeëvenaard doorzettingsvermogen en de wil om te winnen, pakte zij haar eerste wereldtitel bij de vrouwen", aldus Willem-Alexander en Máxima.

Het koningspaar feliciteert ook Ryan Gal. Hij werd in Montreal wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.