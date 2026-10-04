THESSALONIKI (ANP) - Griekenland en Duitsland hebben zondagavond gelijkgespeeld in de Nations League. In Thessaloniki werd het 0-0. Door dat resultaat neemt Oranje, dat met 2-1 won van Servië, de leiding in groep 2 van de A-divisie over van de Grieken. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, een gelijk onderling resultaat en hetzelfde doelsaldo. Oranje gaat op basis van het aantal gemaakte doelpunten aan kop. Duitsland staat derde met 5 punten.

Een week geleden won Griekenland voor het eerst ooit van Duitsland. In Augsburg werd het 0-1. In Thessaloniki was het spelbeeld zondagavond hetzelfde als een week eerder: Duitsland had veel de bal en viel aan, Griekenland probeerde tot snelle tegenaanvallen te komen.

Na ruim een halfuur spelen dacht Duitsland op voorsprong te komen via Jonathan Burkardt die binnenschoot na een scherpe voorzet van Derry Scherhant vanaf links. Maar het doelpunt werd afgekeurd wegens hands in aanloop naar de aanval. Ook na rust bleef Duitsland doelpogingen produceren, zonder resultaat.