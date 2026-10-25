Guth kopt Fortuna Sittard in slotfase naar winst op Excelsior

SITTARD-GELEEN (ANP) - Fortuna Sittard heeft de goede reeks in de Eredivisie voortgezet met een benauwde thuiszege op Excelsior. Rodrigo Guth kopte vlak voor tijd het winnende doelpunt binnen voor de Limburgse club. De ploeg van trainer Danny Buijs klom naar voorlopig de vijfde plaats.

Fortuna miste de zieke Anthony Descotte, terwijl ook spits Lequincio Zeefuik nog niet fit genoeg was om te spelen. Bij Excelsior kreeg de van een blessure herstelde Noah Naujoks een plek in de basis.

In de eerste helft gebeurde er nauwelijks iets; na rust viel er meer te beleven. De grootste kans was voor Irakli Yegoian van Excelsior. De bal viel na een lange pass van achteren van doelman Stijn van Gassel voor de voeten van de Georgiër, maar hij schoot vrij voor keeper Mattijs Branderhorst naast.

Het zag er lang naar uit dat de wedstrijd in Sittard in 0-0 zou eindigen, totdat de ingevallen Mohamed Ihattaren een strakke hoekschop gaf, die verdediger Guth hard inkopte.