Koning Felipe verlaat oogziekenhuis met zonnebril op

Koning Felipe van Spanje heeft zondag het oogziekenhuis in Oviedo, waar hij zaterdag werd behandeld aan staar, weer verlaten. Op beelden is te zien dat hij glimlachend en met zonnebril op de auto instapt. Ook stak de vorst zijn duim op.

Journalisten die bij de uitgang van het ziekenhuis stonden te wachten, vroegen Felipe hoe het met hem ging. "Heel goed, bedankt", reageerde hij.

De arts die de 58-jarige koning opereerde, zei tegen de Spaanse omroep RTVE dat de ingreep "perfect" is verlopen. De operatie vond 's avonds plaats omdat Felipe eerder zaterdag nog verschillende werkafspraken had. "Omdat we laat klaar waren, is hij blijven slapen, zodat hij niet naar een hotel hoefde", merkte hij op. Het herstel "gaat snel, hij hoeft alleen een paar dagen druppels te gebruiken en geen abrupte inspanningen te doen". Ook moet de koning voorlopig een zonnebril dragen.