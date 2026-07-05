EAST RUTHERFORD (ANP) - Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Ståle Solbakken won in het New York New Jersey Stadium in East Rutherford verrassend met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland was met twee doelpunten de man van de wedstrijd. Noorwegen speelt zaterdag in Miami tegen de winnaar van de wedstrijd in de achtste finales tussen Mexico en Engeland.

Noorwegen levert met het bereiken van de kwartfinales de beste prestatie ooit van het land op een WK. De laatste keer dat vijfvoudig kampioen Brazilië vóór de kwartfinales strandde, was in 1990.

In de vermakelijke openingsfase nam Noorwegen meteen het initiatief. De ploeg leek al in de derde minuut op voorsprong te komen via Patrick Berg, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel in de opbouw. Brazilië kreeg even later een uitgelezen kans om de score te openen. Matheus Cunha werd neergelegd in het strafschopgebied en na ingrijpen van de VAR mocht Bruno Guimarães aanleggen vanaf elf meter. Keeper Ørjan Nyland stopte echter de zwak ingeschoten penalty.

Brazilië kwam beter in zijn spel naarmate de eerste helft vorderde. Vinícius Júnior toonde een aantal keren zijn klasse en een inzet van Gabriel Martinelli vloog via Nyland voorlangs. Vlak voor rust blokte de doelman nog een gevaarlijk schot van Vinícius. In de blessuretijd waren de Noorse aanvoerder Martin Ødegaard en Martinelli nog dicht bij een treffer.

De tweede helft begon een stuk minder spectaculair dan de eerste. Na een uur kwam daar met de komst van Endrick bij Brazilië verandering in. Vinícius zette de invaller alleen voor Nyland, maar de jonge aanvaller prikte de bal naast. Rayan en Guimarães kregen daarna ook kansen, net als Haaland namens Noorwegen.

Haaland sloeg in de 79e minuut toe met een rake kopbal uit een voorzet van Andreas Schjelderup. In de slotfase besliste Haaland met een hard schot van afstand de wedstrijd. Het was zijn zevende doelpunt op dit WK. Brazilië kreeg ver in de blessuretijd een strafschop na een elleboogstoot van Leo Østigård tegen Casemiro. Neymar schoot de penalty raak. Kort daarop floot de scheidsrechter af en vierden de Noren feest.