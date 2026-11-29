ROTTERDAM (ANP) - De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd (1-1). Beide clubs raakten verder achterop bij PSV, de koploper die zaterdag won van Go Ahead Eagles (4-0).

Ajax heeft nu 3 punten minder dan PSV. Feyenoord is 6 punten achterop geraakt op de lijstaanvoerder uit Eindhoven. Feyenoord heeft nu acht duels op rij in verschillende competities niet gewonnen.

Julian Brandt schoot Ajax in de vierde minuut op voorsprong. Hij leidde in de achtste minuut met balverlies ook de gelijkmaker van Luciano Valente in.

Nacho Ferri miste in de 67e minuut een strafschop voor Feyenoord.